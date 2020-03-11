2020-03-11T15:08:49+03:00
Общество

Брянцев предупредили о сильном ветре в четверг

Порывы могут достигать 18 метров в секунду
Марина АНТОНОВА
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Ночью пройдет дождь.Ночью пройдет дождь.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жителей Брянской области предупредили о ливне и сильном ветре в четверг, 12 марта. Ночью в регионе обещают небольшой дождь. Но местами может выпасть до 14 миллиметров осадков.

Ветер будет дуть с юго-запада. Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Кстати, ночью температура воздуха будет от двух до семи тепла. Днем воздух прогреется до 12 градусов со знаком плюс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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