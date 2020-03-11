В брянском управлении ФСИН выбрали лучшего оперативника

11 Март 2020 2020-03-11T13:52:27+03:00

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В Брянской области выбирали лучшего оперативника среди УФСИН. Девять сотрудников исправительных учреждений и следственных изоляторов поучаствовали во втором отборочном этапе Всероссийского конкурса "Лучший оперативный сотрудник уголовно-исполнительной системы".

Участники показали практические навыки и теоретические знания по специальной, физической и огневой подготовке, а также умение ведения оперативно-розыскной деятельности.

Лучшим среди среди сотрудников исправительных колоний стал представитель оперативной группы Брянской воспитательной колонии Антон Ильюшкин. Среди оперативных сотрудников, работающих в следственных изоляторах, - Юрий Астапченко из СИЗО №2, рассказали в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU