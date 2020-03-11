В Брянске с 13 марта перекроют улицу Советскую
На этом участке дороги продолжается прокладка ливневки
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В Брянске на улице Советской временно ограничат движение. Это связано с прокладкой ливневки на участке от улицы Крахмалева до улицы Объездной.
Проехать нельзя будет уже с 8.00 13 марта на улице Советской в районе пересечения с улицей Крахмалева.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, запрет вводят до полного окончания работ.
Проехать нельзя будет уже с 8.00 13 марта на улице Советской в районе пересечения с улицей Крахмалева.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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ИСТОЧНИК KP.RU