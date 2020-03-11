2020-03-11T12:30:31+03:00
Общество

В брянском СИЗО впервые крестили младенца

Девочка родилась в декабре прошлого года у одной из осужденных
Мария Дедкова
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Малышку окрестили церковным именем Лидия. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской областиМалышку окрестили церковным именем Лидия. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области
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В Брянске в СИЗО №1 впервые крестили младенца. Девочка родилась в декабре прошлого года у одной из осужденных.

Женщину привозили в роддом №2, назад в изолятор она вернулась уже вместе с новорожденной. Перед отправкой в исправительную колонию осужденная обратилась к администрации СИЗО-1 с просьбой крестить ребенка. Малышку окрестили церковным именем Лидия, рассказали в пресс-службе УФСИН по Брянской области.

Девочке пожелали здоровья и счастья, а ее матери – веры, надежды, любви и скорейшего возвращения домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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