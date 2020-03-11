2020-03-11T12:10:49+03:00
Общество

В Брянской области выявили пять нелегальных кредиторов

Жителей области предупредили о злоумышленниках
Мария Дедкова
Поделиться:
Брянцев предупредили: не верьте организациям, обещающим высокий доход. Проверяйте компанию в реестрах Банка России.Брянцев предупредили: не верьте организациям, обещающим высокий доход. Проверяйте компанию в реестрах Банка России.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В прошлом году в Брянской области выявили пять нелегальных кредиторов. Они позиционируют себя как компании, которые имеют право предоставлять населению займы.

- Подобные организации не имеют лицензии и не состоят в государственных реестрах Банка России, - пояснили в пресс-службе отделения Банка России по Брянской области. - Они маскируются под ломбарды, кредитно-потребительские кооперативы и микрофинансовые организации.

Любопытно, что всего в России в прошлом году обнаружили 1 845 "черных" кредиторов и 237 финансовых пирамид. Большинство из них было зарегистрировано в ЦФО.

Одна из схем злоумышленников такова: они выдают деньги, потом "исчезают", создавая заемщику технические сложности по выплате кредита. А затем выходят в суд с требованием погашения больших сумм.

Не менее опасна деятельность финансовых пирамид. Как говорят банкиры, они ушли в интернет. Представители онлайн-площадок предлагают инвестировать в высокотехнологичные разработки и сложно объяснимые вещи, желая запутать клиента.

Брянцев предупредили: не верьте организациям, обещающим высокий доход. Проверяйте компанию в реестрах Банка России.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В брянском управлении ФСИН выбрали лучшего оперативника
Задачи реформы решаем на высшем уровне
В Брянске с 13 марта перекроют улицу Советскую
В брянском СИЗО впервые крестили младенца
В Брянской области выявили пять нелегальных кредиторов
12 марта на трассе в Выгоничах отключат светофор
В Брянске простились с депутатом Евгением Саттаровым
В Клинцах парочка хулиганов избила и ограбила девушку
В Брянской области за нарушения в работе музеев наказали семь человек
В Брянске погиб сбитый у фабрики РТИ пешеход
В Володарском районе Брянска отремонтируют стадион «Локомотив»
В Брянске 99 лет исполнилось старейшему преподавателю БГУ
В Брянске потушили заброшенное здание у цирка
В Брянске изменится схема движения автобуса №11
В Брянске возведут пристройку к школе №26
Житель Брянска обокрал спящего пьяного мужчину в парке в Клинцах
В Севском районе задержали парня с марихуаной и патронами
Брянские ветераны получат к юбилею Победы по 75 тысяч рублей