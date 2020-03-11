11 Март 2020 2020-03-11T12:10:49+03:00

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В прошлом году в Брянской области выявили пять нелегальных кредиторов. Они позиционируют себя как компании, которые имеют право предоставлять населению займы.

- Подобные организации не имеют лицензии и не состоят в государственных реестрах Банка России, - пояснили в пресс-службе отделения Банка России по Брянской области. - Они маскируются под ломбарды, кредитно-потребительские кооперативы и микрофинансовые организации.

Любопытно, что всего в России в прошлом году обнаружили 1 845 "черных" кредиторов и 237 финансовых пирамид. Большинство из них было зарегистрировано в ЦФО.

Одна из схем злоумышленников такова: они выдают деньги, потом "исчезают", создавая заемщику технические сложности по выплате кредита. А затем выходят в суд с требованием погашения больших сумм.

Не менее опасна деятельность финансовых пирамид. Как говорят банкиры, они ушли в интернет. Представители онлайн-площадок предлагают инвестировать в высокотехнологичные разработки и сложно объяснимые вещи, желая запутать клиента.

Брянцев предупредили: не верьте организациям, обещающим высокий доход. Проверяйте компанию в реестрах Банка России.

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ИСТОЧНИК KP.RU