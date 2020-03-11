12 марта на трассе в Выгоничах отключат светофор

11 Март 2020 2020-03-11T11:48:05+03:00

Светофор не будет работать 12 марта с 13.00 до 17.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянской области временно выключат светофор на 27-м километре федеральной трассы А-240. Он не будет работать 12 марта с 13.00 до 17.00 в Выгоничах.

Отключение связано с профилактическими работами на линии электропередач, пояснили в пресс-службе УПРДОР Москва-Бобруйск.

Водителей попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU