В Брянске простились с депутатом Евгением Саттаровым

11 Март 2020 2020-03-11T11:28:15+03:00

Свои соболезнования родным и близким народного избранника выразили представители областной Думы, правительства региона и однопартийцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянске простились с депутатом облдумы Евгением Саттаровым. Похороны народного избранника прошли 10 марта на центральном кладбище Советского района.

Напомним, Евгений Арсланович ушел из жизни 9 марта. По предварительным данным, 38-летний депутат умер во сне из-за остановки сердца. У него остались жена и двое детей.

Свои соболезнования родным и близким народного избранника выразили представители областной Думы, правительства региона и однопартийцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU