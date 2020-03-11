В Брянске простились с депутатом Евгением Саттаровым
Народного избранника похоронили на центральном кладбище Советского района
Свои соболезнования родным и близким народного избранника выразили представители областной Думы, правительства региона и однопартийцы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске простились с депутатом облдумы Евгением Саттаровым. Похороны народного избранника прошли 10 марта на центральном кладбище Советского района.
Напомним, Евгений Арсланович ушел из жизни 9 марта. По предварительным данным, 38-летний депутат умер во сне из-за остановки сердца. У него остались жена и двое детей.
Свои соболезнования родным и близким народного избранника выразили представители областной Думы, правительства региона и однопартийцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU