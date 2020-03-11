В Клинцах парочка хулиганов избила и ограбила девушку

11 Март 2020 2020-03-11T10:59:47+03:00

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В центре Клинцов мужчина и женщина избили и ограбили прохожую. ЧП произошло на проспекте Ленина.Сообщение о случившемся получили росгвардейцы от дежурного.

Неизвестные отобрали у 28-летней девушки куртку и телефон. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны вызвали "скорую помощь" для потерпевшей и отправились на поиски злоумышленников.

Через пару часов правоохранители отыскали пару, схожую по приметам. Как пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области, 36-летнего мужчину и 29-летнюю женщину доставили в полицию. Там примут решение о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU