2020-03-11T10:43:39+03:00
Общество

В Брянской области за нарушения в работе музеев наказали семь человек

Сотрудники получили выговоры
Мария Дедкова
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В Брянской области за нарушения закона о музейном деле наказали семь человек. Сотрудники получили выговоры после проверки прокуратуры.

После визита правоохранителей департамент культуры подготовил все необходимые документы. На сайтах музеев региона разместили недостающую информацию, сделали версии для слабовидящих.

Для музеев купили оборудование, необходимое для обеспечения физической сохранности предметов музейного фонда, создали фондохранилища. А также устранили нарушения требований пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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