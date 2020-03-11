В Брянской области за нарушения в работе музеев наказали семь человек

11 Март 2020 2020-03-11T10:43:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области за нарушения закона о музейном деле наказали семь человек. Сотрудники получили выговоры после проверки прокуратуры.

После визита правоохранителей департамент культуры подготовил все необходимые документы. На сайтах музеев региона разместили недостающую информацию, сделали версии для слабовидящих.

Для музеев купили оборудование, необходимое для обеспечения физической сохранности предметов музейного фонда, создали фондохранилища. А также устранили нарушения требований пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU