В Брянске погиб сбитый у фабрики РТИ пешеход

11 Март 2020 2020-03-11T09:40:38+03:00

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В Брянске погиб пешеход, сбитый прошлой ночью у бывшей фабрики РТИ. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Его личность пока установить не удалось, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, автоавария случилась около полуночи во вторник, 10 марта, у дома №12 на улице Калинина. 65-летний водитель такси ехал со стороны проспекта Московского в сторону Гражданской. Автомобилист двигался на зеленый сигнал для машин.

В это время дорогу переходил пешеход. Он нарушил правила - шел на красный сигнал светофора. Спасти жизнь мужчине медикам не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU