2020-03-11T09:25:44+03:00
Общество

В Володарском районе Брянска отремонтируют стадион «Локомотив»

Деньги выделят по программе инициативного бюджетирования
Марина АНТОНОВА
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В Володарском районе Брянска в этом году планируют отремонтировать стадион «Локомотив» на улице Мичурина. Деньги выделят по программе инициативного бюджетирования. Этот вопрос обсудили на заседании Володарской районной территориальной группы, сообщают в пресс-службе горсовета.

В прошлом году, отметили депутаты, спортивная жизнь в районе наладилась. Здесь провели 50 спортивно-массовых мероприятий, в которых участвовали около трех тысяч человек. В 2019-м ремонтные работы прошли на стадионе имени Брянских Партизан. Дети и молодые люди записываются в спортивные секции, участвуют в фестивалях ГТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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