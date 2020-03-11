В Володарском районе Брянска отремонтируют стадион «Локомотив»

11 Март 2020 2020-03-11T09:25:44+03:00

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В Володарском районе Брянска в этом году планируют отремонтировать стадион «Локомотив» на улице Мичурина. Деньги выделят по программе инициативного бюджетирования. Этот вопрос обсудили на заседании Володарской районной территориальной группы, сообщают в пресс-службе горсовета.

В прошлом году, отметили депутаты, спортивная жизнь в районе наладилась. Здесь провели 50 спортивно-массовых мероприятий, в которых участвовали около трех тысяч человек. В 2019-м ремонтные работы прошли на стадионе имени Брянских Партизан. Дети и молодые люди записываются в спортивные секции, участвуют в фестивалях ГТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU