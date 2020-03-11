2020-03-11T09:12:16+03:00
Общество

В Брянске 99 лет исполнилось старейшему преподавателю БГУ

Александра Алексеевна Бычкова проработала в вузе 45 лет
Марина АНТОНОВА
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10 марта 99 лет исполнилось старейшему преподавателю Брянского государственного университета Александре Алексеевне Бычковой. Об этом сообщают на сайте вуза.

Александра Алексеевна родилась в семье рабочих в Брянске. Окончила Московский областной педагогический институт. Начала работать в Новозыбковском государственном педагогическом институте, который впоследствии преобразовался в Брянский государственный педагогический институт.

Александра Бычкова прошла путь от преподавателя до ведущего доцента кафедры политической истории XX века. Александра Алексеевна 45 лет проработала в институте.

Фото: БГУ.

Фото: БГУ.

На пенсии Александра Алексеевна состоит в Совете ветеранов и активно участвует в жизни университета.

- Александру Алексеевну всегда отличали высокая работоспособность, профессионализм, чуткое отношение к студентам и коллегам по работе, - говорят о ней коллеги. – И желают в день рождения крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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