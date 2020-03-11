В Брянске изменится схема движения автобуса №11

11 Март 2020 2020-03-11T08:38:51+03:00

Он поедет из Большого Полпина в Бежицу

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В Брянске в конце марта или в начале апреля изменится схема движения автобуса №11 «Бульвар Щорса - Большое Полпино». Фактически маршрут будет повторять схему маршрутного такси №38. Автобус поедет через железнодорожный вокзал, улицы Калинина, Урицкого, Красноармейскую, Авиационную, Бежицкую, Ульянова, Брянской Пролетарской дивизии, 3-го Интернационала, 22-го Съезда КПСС, Литейную и Ново-Советскую. Конечная остановка в Бежицком районе будет «Микрорайон Вокзальный».

На маршруте увеличат количество автобусов, сообщают в группе «Брянский автобус» в соцсетях.

Но жители окраин Володарского района жалуются, что не могут уехать на Курган Бессмертия, а не к самолету. Предполагается, что для этого изменится маршрут движения троллейбуса №6. От будет ходить от бульвара Щорса до Юрфака БГУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU