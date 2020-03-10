В Брянске возведут пристройку к школе №26

10 Март 2020 2020-03-10T18:51:12+03:00

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В Брянске собираются возвести пристройку к школе №26, которая находится на улице Тельмана в Володарском районе. Она будет рассчитана на 500 мест. Уже сформировали земельный участок под здание, сообщают в пресс-службе горсовета. И завершили предпроектные работы.

В этом году в поселке Большое Полпино появится пристройка к детскому садику «Ягодка». Дошкольное учреждение на 75 мест построили совсем недавно. Проект пристройки находится на экспертизе.

Напомним, в Советском районе Брянска в этом году обещают открыть новый детский сад на старом аэропорту. А в Бежице – завершить строительство ясельной пристройки к детсаду «Голубые дорожки».

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ИСТОЧНИК KP.RU