Житель Брянска обокрал спящего пьяного мужчину в парке в Клинцах

10 Март 2020 2020-03-10T17:52:09+03:00

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22-летнего жителя Брянска подозревают в том, что он обокрал спящего пьяного мужчину в парке в Клинцах. 43-летний потерпевший обратился в полицию.

Он признался, что перебрал со спиртным. Возвращаясь домой через парк, решил отдохнуть на лавочке. Но быстро задремал. А когда проснулся, не нашел своего пакета. В нем были музыкальная колонка, зарядное устройство, зонт и две банковские карты.

Мужчина заблокировал карты. Но к тому моменту с одной из них уже потратили четыре тысячи рублей.

- Полицейские задержали подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе УВМД России по Брянской области. – Им оказался житель Брянска.

Молодой человек признался, что гостил у приятеля в Клинцах. На обратном пути он забрал пакет у спящего мужчины. Найденной банковской картой он оплатил дорогой алкоголь в магазине неподалеку.

На задержанного завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Мошенничество». Вещи парень вернул. А также обещал отдать потраченные чужие деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU