2020-03-10T17:27:46+03:00
Происшествия

В Севском районе задержали парня с марихуаной и патронами

Задержанного поместили в СИЗО
Анна ЛЕВКИНА
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Брянец сбывал траву и хранил дома марихуану, его задержали.Брянец сбывал траву и хранил дома марихуану, его задержали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Севском районе полицейские задержали 25-летнего парня, который сбивал растительный наркотик и хранил дома патроны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Брянской области во вторник, 10 марта.

О незаконном сбыте марихуаны правоохранители узнали из оперативных мероприятий.

Несколько десятков граммов наркотика в итоге нашли при обыске подозреваемого и у него дома. Кроме того, полицейские обнаружили 24 патрона времен Великой Отечественной войны. Их он также хранил по месту жительства.

- Уголовное дело возбудили по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере», - рассказали в УМВД. - Молодому человеку грозит от 8 до 15 лет колонии. Суда он будет дожидаться, находясь под стражей. Что касается боеприпасов, то их направили на экспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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