Брянские ветераны получат к юбилею Победы по 75 тысяч рублей

10 Март 2020 2020-03-10T16:32:42+03:00

Брянские ветераны получат к 75-летию Победы дополнительные деньги из региональной казны. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С такой инициативой выступил губернатор

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Участники и инвалиды Великой Отечественной войны Брянской области получат к юбилею Победы по 75 тысяч рублей из регионального бюджета.

Об этом сообщила «Интерфаксу» начальник управления информационного обеспечения деятельности губернатора и облправительства Юлия Старовойтова.

С подобной инициативой выступил глава региона Александр Богомаз. На эти цели из областной казны планируют выделить 44 миллиона рублей. Соответствующие поправки в бюджет депутаты облдумы рассмотрят на ближайшей сессии. Состоится она в конце марта.

Кстати, аналогичную выплату ветеранам ранее утвердил президент РФ Владимир Путин. Её получат инвалиды, ветераны, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих. Причем указ касается не только россиян, но и наших соотечественников, проживающих в Латвии, Литве и Эстонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU