В Брянск на два дня приедет сферический планетарий

10 Март 2020 2020-03-10T15:52:54+03:00

Он будет работать на базе ДК железнодорожников

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В выходные, 14 и 15 марта, в Дворце культуры железнодорожников в Брянске будет работать сферический планетарий.

Детей и их родителей ждет интересная и познавательная программа, говорят организаторы. Посетители увидят зрелищные полнокупольные или астрономические научно-популярные фильмы. Каждый сеанс они будут кататься на американских горках, участвовать в познавательных викторинах. Кроме того, все желающие смогут проявить себя в творческом конкурсе "Созвездие талантов". Имена победителей назовут 21 марта.

Расписание сеансов:

11.00 "Кокомонг. Космическое приключение" (5+)

12.00 "Кротики. Что там, наверху?" (4+)

13.00 "Гопал - принц планеты коров" (5+)

14.00 "Секрет картонной ракеты" (7+)

15.00 "Новогодние космические приключения Бабы-Яги" (5+)

16.00 "Случайные астронавты" (5+)

17.00 "Калуокахина-зачарованный риф" (5+)

18.00 "Друзья внутри человеческого тела" (6+)

19.00 "Идеальная планетка" (7+).

Более подробная информация о мероприятии по ссылке.

Возрастные ограничения: 3+.

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ИСТОЧНИК KP.RU