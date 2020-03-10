В Брянск на два дня приедет сферический планетарий
В выходные, 14 и 15 марта, в Дворце культуры железнодорожников в Брянске будет работать сферический планетарий.
Детей и их родителей ждет интересная и познавательная программа, говорят организаторы. Посетители увидят зрелищные полнокупольные или астрономические научно-популярные фильмы. Каждый сеанс они будут кататься на американских горках, участвовать в познавательных викторинах. Кроме того, все желающие смогут проявить себя в творческом конкурсе "Созвездие талантов". Имена победителей назовут 21 марта.
Расписание сеансов:
11.00 "Кокомонг. Космическое приключение" (5+)
12.00 "Кротики. Что там, наверху?" (4+)
13.00 "Гопал - принц планеты коров" (5+)
14.00 "Секрет картонной ракеты" (7+)
15.00 "Новогодние космические приключения Бабы-Яги" (5+)
16.00 "Случайные астронавты" (5+)
17.00 "Калуокахина-зачарованный риф" (5+)
18.00 "Друзья внутри человеческого тела" (6+)
19.00 "Идеальная планетка" (7+).
Более подробная информация о мероприятии по ссылке.
Возрастные ограничения: 3+.
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ИСТОЧНИК KP.RU