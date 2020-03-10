2020-03-10T15:29:26+03:00
Происшествия

В Унече сроки получили вымогатели, избившие мужчину

Отбывать наказание виновные будут в колонии общего режима
Анна ЛЕВКИНА
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В Унече осудили вымогателей, избивавших мужчину.В Унече осудили вымогателей, избивавших мужчину.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Унече осудили двух местных жителей, которые вымогали деньги, применив насилие. От суда они получили реальные сроки.

При рассмотрении уголовного дела установили, что фигуранты требовали от потерпевшего деньги. При этом они избивали мужчину и угрожали расправой. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, брянец выполнил требование преступников.

– Виновных приговорили к лишению свободы сроком от полутора до двух лет, – уточнили в Унечском районном суде. – Отбывать срок оба будут в исправительных колониях общего режима. В законную силу приговор пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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