Ушел из жизни 32-летний брянский футболист Дмитрий Курашко

10 Март 2020 2020-03-10T15:14:20+03:00

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В Брянской области ушел из жизни 32-летний футболист Дмитрий Курашко. Он умер скоропостижно во вторник, 10 марта, после тяжелой болезни. О смерти спортсмена сообщили в группе клинцовской футбольной команды в соцсетях.

Дмитрий родом из города Мглин. Он учился в Клинцовском училище №4. И играл за учебное заведение на городском чемпионате по мини-футболу.

После этого Дмитрий Курашко выступал за сильнейшие команды Брянской области. На протяжении нескольких лет играл в суражском «Пролетарии». Вместе с командой не раз становился чемпионом и обладателем кубка Брянской области. Играл также за жуковский «Зенит». А последний сезон провел в составе команды «Трубчевск». И стал вместе с ней серебряным призером областного чемпионата.

Похороны футболиста пройдут в среду, 11 марта, в родном Мглине. Начало траурной церемонии в 13.00.

«Комсомольская правда» в Брянске» выражает соболезнования родственникам и близким Дмитрия Курашко.

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ИСТОЧНИК KP.RU