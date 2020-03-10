В Брянске на Литейной установят 250 фонарей
В этом году на улице Литейной в Брянске заменят 250 фонарей. Об этом сообщили в пресс-службы брянской мэрии во вторник, 10 марта.
Работы проведут в рамках капитального ремонта улицы. Также дорожники восстановят зеленые зоны, целостность которых нарушили в 2019-м, обустроят тротуары. Сейчас подрядчик демонтирует старые опоры, тусклые светильники меняют на новые светодиодные.
- Качественное наружное освещение будет смонтировано вдоль всей улицы, - уточнили в горадминистрации. - Ремонт и строительство тротуаров начнется при наступлении оптимального температурного режима.
Добавим, в прошлом году капитально отремонтировали участок дороги от Литейного моста до улицы 50-й Армии. Подрядная организация уложила там новый асфальт, установила светофоры, пешеходные ограждения, обустроила заездные карманы для общественного транспорта. Стоимость работ составила 113 миллионов рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU