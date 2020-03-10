2020-03-10T15:00:06+03:00
Общество

В Брянске на Литейной установят 250 фонарей

Работы проведут в рамках капремонта улицы
Анна ЛЕВКИНА
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Наружное освещение смонтируют вдоль всей улицы Литейной.Наружное освещение смонтируют вдоль всей улицы Литейной.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В этом году на улице Литейной в Брянске заменят 250 фонарей. Об этом сообщили в пресс-службы брянской мэрии во вторник, 10 марта.

Работы проведут в рамках капитального ремонта улицы. Также дорожники восстановят зеленые зоны, целостность которых нарушили в 2019-м, обустроят тротуары. Сейчас подрядчик демонтирует старые опоры, тусклые светильники меняют на новые светодиодные.

- Качественное наружное освещение будет смонтировано вдоль всей улицы, - уточнили в горадминистрации. - Ремонт и строительство тротуаров начнется при наступлении оптимального температурного режима.

Добавим, в прошлом году капитально отремонтировали участок дороги от Литейного моста до улицы 50-й Армии. Подрядная организация уложила там новый асфальт, установила светофоры, пешеходные ограждения, обустроила заездные карманы для общественного транспорта. Стоимость работ составила 113 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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