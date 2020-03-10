2020-03-10T14:02:01+03:00
Общество

Брянский оркестр Эдуарда Амбарцумяна выступает во Франции

Коллектив стал одним из участников проекта «Русские сезоны»
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, сетевая группа департамента культуры Брянской области.Фото: vk.com, сетевая группа департамента культуры Брянской области.
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Брянский губернаторский симфонический оркестр участвует в международном культурном проекте «Русские сезоны» во Франции. Коллектив уже выступил на нескольких площадках в Лионе.

Проект приурочили к Году памяти и Славы и проводят в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Брянцы получили от организаторов официальное приглашение. Во Францию коллектив отправился во главе со своим руководителем Эдуардом Амбарцумяном.

– Всего в проекте «Русские сезоны» участвуют 90 творческих коллективов, – уточнили в департаменте культуры Брянской области. – Это, к примеру, Мариинский театр, Патриарший хор храма Христа Спасителя, московский театр "У Никитских ворот", академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Мероприятия запланировали в 86 городах Франции и Польши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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