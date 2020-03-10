2020-03-10T13:31:21+03:00
Общество

С 1 апреля в Брянской области запретят навигацию для моторных лодок

Это связано с нерестом рыбы
Марина АНТОНОВА
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Количество спасательных жилетов должно быть равно числу людей на борту.Количество спасательных жилетов должно быть равно числу людей на борту.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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С 1 апреля в Брянской области запретят навигацию для катеров, моторных лодок, гидроциклов и других механических транспортных средств. Это связано с нерестом рыбы. Ограничение будет действовать до 10 июня, сообщают в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Брянской области.

Для всех маломерных судов действует запрет на стоянку в местах нерестилищ рыбы. Нарушителям на первый раз грозит предупреждение. А после – штраф от 500 до 1000 рублей, а также лишение прав управления маломерным судном до полугода.

Для гребных лодок ограничение не такое строгое и действует до окончания ледохода и половодья. На реках вода должна войти в берега, на озерах – полностью растаять лед.

В ГИМС напоминают, что в лодках количество спасательных жилетов должно быть равно числу людей на борту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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