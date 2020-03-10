Важная встреча с министром

10 Март 2020 2020-03-10T12:50:02+03:00

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Генеральный директор АО «Чистая планета» примет участие в совещании, которое проведет министр природных ресурсов и экологии РФ. Владимир Чашников получил телеграмму с приглашением за подписью Дмитрия Кобылкина.

Завтра, 11 марта, министр природных ресурсов и экологии России проведет совещание с представителями региональных операторов страны, чтобы из первых уст узнать о проблемах, с которыми сталкивается новая отрасль, понять, в каком направлении она сегодня движется, и обсудить, как совместными усилиями сделать так, чтобы реализация формы чистоты была максимально эффективной.

- Всем руководителям региональных операторов, которые получили приглашение принять участие в совещании, есть что обсудить с министром и коллегами. Это важная встреча, направленная на координацию совместных действий по улучшению экологического состояния окружающей среды, - прокомментировал Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU