2020-03-10T12:50:02+03:00
Общество

Важная встреча с министром

Поделиться:
Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Изменить размер текста:

Генеральный директор АО «Чистая планета» примет участие в совещании, которое проведет министр природных ресурсов и экологии РФ. Владимир Чашников получил телеграмму с приглашением за подписью Дмитрия Кобылкина.

Завтра, 11 марта, министр природных ресурсов и экологии России проведет совещание с представителями региональных операторов страны, чтобы из первых уст узнать о проблемах, с которыми сталкивается новая отрасль, понять, в каком направлении она сегодня движется, и обсудить, как совместными усилиями сделать так, чтобы реализация формы чистоты была максимально эффективной.

- Всем руководителям региональных операторов, которые получили приглашение принять участие в совещании, есть что обсудить с министром и коллегами. Это важная встреча, направленная на координацию совместных действий по улучшению экологического состояния окружающей среды, - прокомментировал Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянск на два дня приедет сферический планетарий
В Унече сроки получили вымогатели, избившие мужчину
Ушел из жизни 32-летний брянский футболист Дмитрий Курашко
В Брянске на Литейной установят 250 фонарей
Брянский оркестр Эдуарда Амбарцумяна выступает во Франции
С 1 апреля в Брянской области запретят навигацию для моторных лодок
Прокуратура потребовала отремонтировать аварийный коллектор в Клинцах
Важная встреча с министром
Жительница Почепского района накануне 8 марта зарезала знакомого
В праздничную неделю в Брянской области поймали 41 пьяного водителя
Житель Брянска выбросил кольцо с бриллиантом и нашел его на свалке
Жительница Брянска лишилась 340 тысяч рублей при поиске работы
В Брянске начали строить аналог сочинского «Сириуса»
В Брянске 11 марта пройдет донорская акция
В Брянске на ремонт фокинских дорог потратят 37 миллионов рублей
Счастливый день – 8 марта!
В Брянске около фабрики РТИ ночью сбили человека
Соцсети: в Мглине после ДТП перевернулась легковушка
В Брянске потушили пожар в общежитии колледжа искусств
В Брянске «ВАЗ» врезался в фуру, пострадали двое