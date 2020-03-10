Жительница Почепского района накануне 8 марта зарезала знакомого

10 Март 2020 2020-03-10T12:51:19+03:00

До суда она будет находиться под стражей

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В Почепском районе в убийстве знакомого обвиняют 47-летнюю женщину. По версии следствия, трагедия произошла ночью 6 марта в поселке Озаренный.

Обвиняемая выпивала с потерпевшим у него дома. Они поссорились, и гостья ударила хозяина жилья ножом в грудь.

- Мужчина умер на месте, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и предъявили задержанной обвинение в убийстве.

Суда фигурантка дела будет дожидаться под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU