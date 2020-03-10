Жительница Почепского района накануне 8 марта зарезала знакомого
В Почепском районе в убийстве знакомого обвиняют 47-летнюю женщину. По версии следствия, трагедия произошла ночью 6 марта в поселке Озаренный.
Обвиняемая выпивала с потерпевшим у него дома. Они поссорились, и гостья ударила хозяина жилья ножом в грудь.
- Мужчина умер на месте, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и предъявили задержанной обвинение в убийстве.
Суда фигурантка дела будет дожидаться под стражей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU