2020-03-10T12:31:33+03:00
Общество

В праздничную неделю в Брянской области поймали 41 пьяного водителя

Шестерых уличили в нарушении повторно
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Шестеро автомобилистов попались на пьяной езде повторно.Шестеро автомобилистов попались на пьяной езде повторно.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

41 автомобилист попался на пьяной езде в Брянской области за неделю – со 2 по 9 марта. Практически все нарушители, за исключением двух, отказались проходить медицинское освидетельствование. Шестерых уличили в нарушении повторно.

Всего в регионе произошло 161 дорожно-транспортное происшествие без пострадавших (так называемые «железки», где повреждения получали только автомобили).

– С проезжей части автоинспекторы удалили 76 нетрезвых пешеходов, – рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. – В отношении шести автомобилистов решается о возбуждении уголовного дела за повторную пьяную езду. Еще 60 брянцев пренебрегли безопасностью юных пассажиров и перевозили их без специальных кресел, либо непристегнутыми.

Кстати, только в Брянске на выходных, 7-9 марта, пьяную езду фиксировали 13 раз. Также в этот период правоохранители пресекли почти 600 нарушений ПДД.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянск на два дня приедет сферический планетарий
В Унече сроки получили вымогатели, избившие мужчину
Ушел из жизни 32-летний брянский футболист Дмитрий Курашко
В Брянске на Литейной установят 250 фонарей
Брянский оркестр Эдуарда Амбарцумяна выступает во Франции
С 1 апреля в Брянской области запретят навигацию для моторных лодок
Прокуратура потребовала отремонтировать аварийный коллектор в Клинцах
Важная встреча с министром
Жительница Почепского района накануне 8 марта зарезала знакомого
В праздничную неделю в Брянской области поймали 41 пьяного водителя
Житель Брянска выбросил кольцо с бриллиантом и нашел его на свалке
Жительница Брянска лишилась 340 тысяч рублей при поиске работы
В Брянске начали строить аналог сочинского «Сириуса»
В Брянске 11 марта пройдет донорская акция
В Брянске на ремонт фокинских дорог потратят 37 миллионов рублей
Счастливый день – 8 марта!
В Брянске около фабрики РТИ ночью сбили человека
Соцсети: в Мглине после ДТП перевернулась легковушка
В Брянске потушили пожар в общежитии колледжа искусств
В Брянске «ВАЗ» врезался в фуру, пострадали двое