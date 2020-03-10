В праздничную неделю в Брянской области поймали 41 пьяного водителя

10 Март 2020 2020-03-10T12:31:33+03:00

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41 автомобилист попался на пьяной езде в Брянской области за неделю – со 2 по 9 марта. Практически все нарушители, за исключением двух, отказались проходить медицинское освидетельствование. Шестерых уличили в нарушении повторно.

Всего в регионе произошло 161 дорожно-транспортное происшествие без пострадавших (так называемые «железки», где повреждения получали только автомобили).

– С проезжей части автоинспекторы удалили 76 нетрезвых пешеходов, – рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. – В отношении шести автомобилистов решается о возбуждении уголовного дела за повторную пьяную езду. Еще 60 брянцев пренебрегли безопасностью юных пассажиров и перевозили их без специальных кресел, либо непристегнутыми.

Кстати, только в Брянске на выходных, 7-9 марта, пьяную езду фиксировали 13 раз. Также в этот период правоохранители пресекли почти 600 нарушений ПДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU