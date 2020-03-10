2020-03-10T12:15:24+03:00
Общество

Житель Брянска выбросил кольцо с бриллиантом и нашел его на свалке

8 Марта он собирался сделать предложение любимой девушке
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба АО "Чистая планета".Фото: пресс-служба АО "Чистая планета".
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29-летний житель Советского района Брянска чуть не лишился кольца с бриллиантом за несколько десятков тысяч рублей. 8 Марта молодой человек решил сделать предложение своей девушке. Она должна была вернуться в Брянск из командировки как раз в Международный женский день.

Накануне ответственного шага парень решил устроить мальчишник. Друзья засиделись далеко за полночь. А когда уходили, прихватили с собой картонные коробки от пиццы. А в них оказалась драгоценность в подарочной упаковке.

Утром 8 марта молодой человек побежал к контейнерам на улице Октябрьской, куда выбросили коробки. Но они оказались пустыми. Брянец не растерялся и позвонил региональному оператору. Дежурная диспетчер связалась с водителем. А жених через час был уже на полигоне в Большом Полпине и ждал мусорную машину.

Мужчине выдали спецодежду и разрешили проверить все отходы самостоятельно в поисках заветной коробочки с кольцом. Среди смятого картона незадачливый жених нашел поврежденную упаковку от украшения. Но кольцо было на месте, целым и невредимым.

Парень купить цветы и новую коробочку для кольца уже не успевал. В этом ему помогли друзья. Вечером он прислал сотрудникам полигона фотографию кольца в новой коробке, сообщают в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО. И написал, что девушка согласилась выйти за него замуж. Правда, об истории с выброшенным в мусорку кольцом он умолчал. Но обещал пригласить на свадьбу всех, кто ему помог найти кольцо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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