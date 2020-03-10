2020-03-10T11:49:47+03:00
Происшествия

Жительница Брянска лишилась 340 тысяч рублей при поиске работы

За неделю брянцы перевели мошенникам больше трех миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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Заявления в полицию написали 28 человек.Заявления в полицию написали 28 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Бежицкого района Брянска лишилась больше 340 тысяч рублей при поиске работы. 49-летняя женщина попалась на удочку мошенников. Она разместила свою анкету на сайте вакансий. Ей якобы позвонил возможный работодатель.

- Женщина неосмотрительно предоставила незнакомцу данные банковской карты, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Злоумышленник, получив доступ к счету, списал 341 тысячу 400 рублей.

За неделю мошенники обманули 28 брянцев. Именно столько заявлений поступило полицейским. Счета преступников пополнились на 3 миллиона 121 тысячу рублей. Большинство потерпевших, 25 человек, обманули лжесотрудники банков. Им перевели больше 2,3 миллиона рублей.

А 71-летняя жительница Мглинского района заплатила 345 тысяч рублей липовым экстрасенсам. Пенсионерка увидела рекламу по телевизору. И попросила найти пропавшего родственника. После перевода денег злоумышленники перестали отвечать на звонки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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