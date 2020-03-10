В Брянске начали строить аналог сочинского «Сириуса»

10 Март 2020 2020-03-10T11:53:23+03:00

Здесь будут выявлять таланты и способности юных брянцев

Изменить размер текста: A A

В Брянске начали строить областной центр выявления и поддержки талантов и способностей у детей и молодежи. Это аналог знаменитого сочинского «Сириуса». Об этом стало известно во вторник, 10 марта.

По задумке, здесь будут выявлять и развивать таланты юных брянцев по трем направлениям: спорт, искусство, наука. Обучению будет предшествовать 20-дневная специальная подготовка. За это время специалисты центра определят, какая сфера наиболее близка ребенку и какие его таланты и способности необходимо развивать в дальнейшем, передает «ГТРК Брянск».

Разместится центр в здании бывшего профессионального технического лицея №1 в Бежице. К нему возведут пристройку. Помимо учебных классов, здесь обустроят столовую и спальные комнаты.

На проект уже выделили 260 миллионов рублей из областного бюджета. Еще 320 миллионов рублей регион получит от федералов немного позже. Деньги пойдут на дальнейшее оснащение центра. Завершить работы строители предполагают уже в 2021 году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU