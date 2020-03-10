2020-03-10T11:53:23+03:00
Общество

В Брянске начали строить аналог сочинского «Сириуса»

Здесь будут выявлять таланты и способности юных брянцев
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: sochistream.ru, Образовательный центр "Сириус" в Сочи.Фото: sochistream.ru, Образовательный центр "Сириус" в Сочи.
Изменить размер текста:

В Брянске начали строить областной центр выявления и поддержки талантов и способностей у детей и молодежи. Это аналог знаменитого сочинского «Сириуса». Об этом стало известно во вторник, 10 марта.

По задумке, здесь будут выявлять и развивать таланты юных брянцев по трем направлениям: спорт, искусство, наука. Обучению будет предшествовать 20-дневная специальная подготовка. За это время специалисты центра определят, какая сфера наиболее близка ребенку и какие его таланты и способности необходимо развивать в дальнейшем, передает «ГТРК Брянск».

Разместится центр в здании бывшего профессионального технического лицея №1 в Бежице. К нему возведут пристройку. Помимо учебных классов, здесь обустроят столовую и спальные комнаты.

На проект уже выделили 260 миллионов рублей из областного бюджета. Еще 320 миллионов рублей регион получит от федералов немного позже. Деньги пойдут на дальнейшее оснащение центра. Завершить работы строители предполагают уже в 2021 году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянск на два дня приедет сферический планетарий
В Унече сроки получили вымогатели, избившие мужчину
Ушел из жизни 32-летний брянский футболист Дмитрий Курашко
В Брянске на Литейной установят 250 фонарей
Брянский оркестр Эдуарда Амбарцумяна выступает во Франции
С 1 апреля в Брянской области запретят навигацию для моторных лодок
Прокуратура потребовала отремонтировать аварийный коллектор в Клинцах
Важная встреча с министром
Жительница Почепского района накануне 8 марта зарезала знакомого
В праздничную неделю в Брянской области поймали 41 пьяного водителя
Житель Брянска выбросил кольцо с бриллиантом и нашел его на свалке
Жительница Брянска лишилась 340 тысяч рублей при поиске работы
В Брянске начали строить аналог сочинского «Сириуса»
В Брянске 11 марта пройдет донорская акция
В Брянске на ремонт фокинских дорог потратят 37 миллионов рублей
Счастливый день – 8 марта!
В Брянске около фабрики РТИ ночью сбили человека
Соцсети: в Мглине после ДТП перевернулась легковушка
В Брянске потушили пожар в общежитии колледжа искусств
В Брянске «ВАЗ» врезался в фуру, пострадали двое