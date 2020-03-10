В Брянске 11 марта пройдет донорская акция
На нее пригласили всех желающих
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Брянцев пригласили поучаствовать в благотворительной донорской акции. Она пройдет 11 марта.
Передвижная станция переливания крови будет стоить у административного корпуса БГИТУ, который находится на проспекте Станке-Димитрова. Об этом сообщили волонтеры вуза.
При себе будущему донору нужно иметь паспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU