В Брянске на ремонт фокинских дорог потратят 37 миллионов рублей

10 Март 2020 2020-03-10T10:48:25+03:00

В Фокинке приведут в порядок два участка дорог. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На эти деньги отремонтируют два участка

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В Брянске на ремонт дорог Фокинского района израсходуют 37 миллионов рублей за год. Такую цифру озвучили на заседании в горсовете народных депутатов.

На эти деньги приведут в порядок два участка автодорог: часть улицы Белорусской от границы Брянска до переулка Кравцова и участок улицы Севской — от Транспортной до Дзержинского. Также отремонтируют тротуары, освещение, пешеходные переходы, нанесут разметку.

– По этим объектам уже провели электронные аукционы, определили подрядчиков и сроки исполнения работ, – говорят в горсовете. – В планах на 2021 год четыре автодороги протяженностью почти 10 километров. Расходы на них превысят 63 миллиона рублей.

Кроме этого, в 2020-м планируют сделать ямочный ремонт 30 тысяч квадратных метров покрытия, обновить 600 метров тротуара.

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ИСТОЧНИК KP.RU