В Брянске около фабрики РТИ ночью сбили человека

10 Март 2020 2020-03-10T10:34:18+03:00

Официальной информации от ГИБДД не поступало

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В Советском районе Брянска возле остановки «Фабрика РТИ» сбили человека. Об этом рассказали очевидцы ДТП в соцсетях.

Авария произошла ночью 10 марта на улице Калинина. О состоянии пострадавшего ничего не известно. В комментариях горожане пишут, что у него – черепно-мозговая травма и переломы.

Официальной информации от ГИБДД также не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU