В Брянске около фабрики РТИ ночью сбили человека
Официальной информации от ГИБДД не поступало
Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск".
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В Советском районе Брянска возле остановки «Фабрика РТИ» сбили человека. Об этом рассказали очевидцы ДТП в соцсетях.
Авария произошла ночью 10 марта на улице Калинина. О состоянии пострадавшего ничего не известно. В комментариях горожане пишут, что у него – черепно-мозговая травма и переломы.
Официальной информации от ГИБДД также не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU