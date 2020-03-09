В Брянске потушили пожар в общежитии колледжа искусств
В понедельник, 9 марта, в общежитии брянского областного колледжа искусств произошел пожар. Дежурному МЧС о происшествии сообщили в 18.01.
К месту ЧП - на улицу Киевскую в Фокинский район - выезжали расчеты трех пожарных частей. Оказалось, что в одном из помещений на четвертом этаже горят постельные принадлежности. Площадь пожара составляла примерно 12 квадратных метров.
– Огонь удалось потушить к 18.10, – уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. – В пожаре никто не пострадал. Из-за чего произошло загорание, установят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU