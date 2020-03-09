В Брянске «ВАЗ» врезался в фуру, пострадали двое

9 Март 2020 2020-03-09T16:29:58+03:00

В Белых Берегах «ВАЗ» налетел на грузовой «Рено», пострадали два человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Брянске в воскресенье, 8 марта, легковой автомобиль врезался в фуру. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 03.20 на улице Ромашина в Белых Берегах (это в Фокинском районе). По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2113», двигаясь со стороны улицы Коминтерна, налетел на стоящий у края проезжей части «Рено Премиум» с полуприцепом.

- Пострадали два человека, - говорят в ГИБДД. – Водитель отечественного авто отделался ушибами и ссадинами, его отпустили на домашнее лечение. А вот 23-летнего пассажира этой же машины госпитализировали. У него диагностировали «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом лобной кости, перелом скуловой кости, ушиб головного мозга».

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU