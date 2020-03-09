2020-03-09T16:02:28+03:00
Общество

В Брянске умер 38-летний депутат облдумы Евгений Саттаров

Смерть наступила из-за остановки сердца во сне
Анна ЛЕВКИНА
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Фото с официального сайта Брянской областной Думы.Фото с официального сайта Брянской областной Думы.
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В понедельник, 9 марта, скончался депутат Брянской областной думы седьмого созыва Евгений Саттаров. Ему было всего 38 лет.

Печальной новостью поделились с журналистами знакомые депутата. По предварительным данным, тот умер во сне из-за остановки сердца.

Евгений Арсланович был одним из самых молодых депутатов в облдуме. Свою трудовую деятельность он начал в 21 год. Работал помощником депутата Госудумы, советником сенатора Совфеда, а также занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

У Евгения Саттарова остались жена и двое сыновей. Кстати, 15 марта, ему исполнилось бы 39 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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