В Брянске умер 38-летний депутат облдумы Евгений Саттаров

9 Март 2020 2020-03-09T16:02:28+03:00

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В понедельник, 9 марта, скончался депутат Брянской областной думы седьмого созыва Евгений Саттаров. Ему было всего 38 лет.

Печальной новостью поделились с журналистами знакомые депутата. По предварительным данным, тот умер во сне из-за остановки сердца.

Евгений Арсланович был одним из самых молодых депутатов в облдуме. Свою трудовую деятельность он начал в 21 год. Работал помощником депутата Госудумы, советником сенатора Совфеда, а также занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

У Евгения Саттарова остались жена и двое сыновей. Кстати, 15 марта, ему исполнилось бы 39 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU