В Брянскую область журавли прилетели на месяц раньше срока

9 Март 2020 2020-03-09T15:33:19+03:00

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В Брянской области заметили первых журавлей. Они попали в объектив камеры, пролетая над станциями «Нерусса» и «Березовка» в Суземском районе, 7 марта.

О прилете птиц сообщила местная газета «Рассвет».

Очевидцы утверждают, что журавлей было девять. С их слов, один отделился и "с громким курлыканьем высоко в небе кружил над Березовкой".

Кстати, обычно журавли прилетают в Суземский район примерно на месяц позже: в конце марта - начале апреля. Вероятно, столь ранний прилет связан с установившейся теплой погодой в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU