Брянский лыжник Александр Большунов выиграл марафон на Кубке мира

9 Март 2020 2020-03-09T17:25:33+03:00

Спортсмен преодолел дистанцию за два часа и восемь с небольшим секунд

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В воскресенье, 8 марта, в Норвегии на этапе Кубка мира ФИС по лыжным гонкам прошел марафон на 50 км классическим стилем. «Золото» выиграл уроженец брянского села Подывотье, что в Севском районе, Александр Большунов.

Спортсмен преодолел дистанцию за два часа, восемь минут и 5,3 секунды. Второй результат показал норвежец Хегстад Крюгер: отстал от брянца на 0,9 секунды. Третьим стал его соотечественник Эмиль Иверсен.

После победы Александр Большунов упрочил лидерство в общем зачете турнира и победил в зачете дистанционных гонок, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Кстати, наш земляк выиграл и аналогичную гонку 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU