2020-03-09T14:00:57+03:00
Происшествия

Под Брянском 19-летний парень сбил двоих на мопеде

31-летнюю женщину госпитализировали с травмой головы и переломом
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянском районе столкнулись "ВАЗ" и мопед, пострадала 31-летняя женщина.В Брянском районе столкнулись "ВАЗ" и мопед, пострадала 31-летняя женщина.Фото: Сергей ГАПОН
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В воскресенье, 8 марта, в Брянском районе столкнулись легковой автомобиль и мопед. Пострадала 31-летняя женщина, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 21.15 на 4-м км автодороги «Свень-Пятилетка». По предварительной информации, мопедиста сбил 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102». Ехал он со стороны Пятилетки в сторону поселка Свень.

- В результате ДТП пострадала 31-летняя женщина, пассажирка мопеда, - уточнили в ГИБДД, - С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом правого бедра» ее госпитализировали. Кстати, 31-летний мопедист оказался пьян. Ехала пара без мотошлемов.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливают причины и обстоятельства столкновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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