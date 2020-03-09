Под Брянском 19-летний парень сбил двоих на мопеде

9 Март 2020 2020-03-09T14:00:57+03:00

В Брянском районе столкнулись "ВАЗ" и мопед, пострадала 31-летняя женщина. Фото: Сергей ГАПОН

31-летнюю женщину госпитализировали с травмой головы и переломом

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В воскресенье, 8 марта, в Брянском районе столкнулись легковой автомобиль и мопед. Пострадала 31-летняя женщина, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 21.15 на 4-м км автодороги «Свень-Пятилетка». По предварительной информации, мопедиста сбил 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102». Ехал он со стороны Пятилетки в сторону поселка Свень.

- В результате ДТП пострадала 31-летняя женщина, пассажирка мопеда, - уточнили в ГИБДД, - С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом правого бедра» ее госпитализировали. Кстати, 31-летний мопедист оказался пьян. Ехала пара без мотошлемов.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливают причины и обстоятельства столкновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU