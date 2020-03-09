Брянский СОБР отмечает свое 27-летие

9 Март 2020 2020-03-09T12:58:08+03:00

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9 марта специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) областного управления Росгвардии отметил 27-ю годовщину со дня образования.

По случаю праздника в подразделении состоялось торжественное собрание личного состава отряда. Сотрудников спецназа поздравил начальник Управления Росгвардии по Брянской области Олег Набока.

- Офицерам отряда приходится быть на передовой, и вы не раз доказали, что способны решать задачи любой сложности, умеете действовать нестандартно и смело, как и положено настоящим профессионалам, - отметил полковник полиции. - Благодарю вас за безупречную службу. Пусть каждый выход на боевое мероприятие проходит успешно и завершается благополучным возвращением домой.

Также на торжестве наградили лучших сотрудников отряда.

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ИСТОЧНИК KP.RU