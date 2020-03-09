Четыре брянских села останутся без света в марте
В Новозыбковском районе из-за профилактических и ремонтных работ отключат электричество. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта.
Так, в селе Скоробогатая Слобода на улице Советской света не будет 10 и 11 марта. С 09.00 до 17.00 здесь будут капитально ремонтировать воздушные лини передач.
Ограничения в подаче электричества 12-13 марта ожидают поселок Машкинский, а 16-17 – село Вихолка. Причина одна: техобслуживание линии, сообщает портал «Новозыбков.SU».
Ну и наконец, 17 и 19 марта света не будет на улице Советской в Новых Бобовичах.
Местных жителей попросили с пониманием отнестись к ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU