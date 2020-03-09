Четыре брянских села останутся без света в марте

9 Март 2020 2020-03-09T12:31:44+03:00

В Новозыбковском районе из-за профилактических и ремонтных работ отключат электричество. Фото: Елена РАКОВА

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В Новозыбковском районе из-за профилактических и ремонтных работ отключат электричество. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта.

Так, в селе Скоробогатая Слобода на улице Советской света не будет 10 и 11 марта. С 09.00 до 17.00 здесь будут капитально ремонтировать воздушные лини передач.

Ограничения в подаче электричества 12-13 марта ожидают поселок Машкинский, а 16-17 – село Вихолка. Причина одна: техобслуживание линии, сообщает портал «Новозыбков.SU».

Ну и наконец, 17 и 19 марта света не будет на улице Советской в Новых Бобовичах.

Местных жителей попросили с пониманием отнестись к ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU