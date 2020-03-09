В Брянске на улице Пионерской сгорела баня

9 Март 2020 2020-03-09T11:17:40+03:00

В частной бане на Пионерской в Брянске горело потолочное перекрытие. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В пожаре никто не пострадал

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Горящую баню тушили огнеборцы в Советском районе Брянска в воскресенье, 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

О происшествии оперативному дежурному сообщили в 21.56. По вызову выезжал один пожарный расчет. Прибыв по вызову, огнеборцы выяснили, что в частной бане по улице Пионерской горит потолочное перекрытие.

- В 22.08 пожар локализовали, еще через шесть минут ликвидировали, - уточнили в МЧС. - Обошлось без жертв. Причину пожара установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU