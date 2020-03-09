В Брянске на улице Пионерской сгорела баня
Горящую баню тушили огнеборцы в Советском районе Брянска в воскресенье, 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
О происшествии оперативному дежурному сообщили в 21.56. По вызову выезжал один пожарный расчет. Прибыв по вызову, огнеборцы выяснили, что в частной бане по улице Пионерской горит потолочное перекрытие.
- В 22.08 пожар локализовали, еще через шесть минут ликвидировали, - уточнили в МЧС. - Обошлось без жертв. Причину пожара установят эксперты.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU