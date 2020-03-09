2020-03-09T10:34:40+03:00
Общество

Соцсети: в парке Погара вырубили деревья

Теперь популярное место отдыха напоминает пустырь
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, группа "Подслушано в Погаре", Дмитрий ГригорьевФото: vk.com, группа "Подслушано в Погаре", Дмитрий Григорьев
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В Погаре спилили большую часть деревьев, которые росли в местном парке. Об этом рассказали местные жители в соцсетях в воскресенье, 8 марта.

Отныне популярное место отдыха напоминает пустырь.

- Конечно сейчас это все выглядит очень удручающе: старые деревья спилены, новые еще не выросли. Посидеть в тенечке летом на лавочке не получится. Пока вырастут новые очень много времени пройдет, - посетовал автор (орфография и пунктуация сохранена -авт.).

Случившееся активно обсуждают пользователи в комментариях. Жители поселка недоумевают. Некоторые предположили, что грядет обновление парка.

Кстати, как рассказала корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" жительница райцентра, неделю назад в парке произошло еще одно ЧП. Тогда неизвестные подожгли туалет.

Парк в Погаре благоустроили шесть лет назад – в 2014-м. Тогда здесь провели освещение, установили фонтан, уложили тротуарной плиткой дорожки. Появилась на прилегающей территории и комплексная спортивная площадка. Она отвечала всем современным требованиям и позволяла заниматься спортом круглый год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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