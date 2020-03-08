В Брянске сняли на видео пешехода-нарушителя
8 марта в Брянске сняли на видео пешехода-нарушителя. ДТП едва не произошло в Володарском районе.
Выезжая на улицу 2-я Мичурина, автомобилист чуть не сбил мужчину, перебегавшего дорогу.
-Посмотрел, что ты ускоряешься и поскакал прям под машину. И таких в Брянске очень много. Как часто на таких натыкаетесь вы? Пешеходы, вам что жить надоело? - так прокомментировал ролик автор (орфография и пунктуация сохранена -авт.).
Напомним, по данным ГИБДД на конец февраля, в Брянске произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 пешехода погибло и 28 получили травмы. Пешеходов стала сбивать на 25 % чаще, чем за то же время в прошлом году.
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ИСТОЧНИК KP.RU