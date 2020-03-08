В Новозыбкове сняли на видео сотрудников ГИБДД, нарушивших правила дорожного движения
Ролик выложили в соцсетях местные автомобилисты
Скриншот с видео vk.com, Новозыбков AutoClub
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В Новозыбкове сняли на видео нарушителей на патрульной машине ДПС. Ролик 7 марта выложили в социальных сетях автомобилисты.
Сотрудники ГИБДД повернули на парковку через сплошную. При этом проблесковых маячков полицейские не включили. Как уточнил автор публикации, ролик сняли еще 6 марта.
В комментариях жители Новозыбкова понадеялись, что нарушителей накажут. 8 марта местные СМИ сообщили, что водителя полицейской машины привлекли к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU