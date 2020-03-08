В Стародубском районе перевернулась иномарка: пострадала 30-летняя женщина

8 Март 2020 2020-03-08T12:49:57+03:00

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В Стародубском районе произошло ДТП. Около 18.30 7 марта на 21-м километре автодороги «Погар-Новые Ивайтенки» превернулась легковушка.

По предварительной информации, 44-летний водитель "Ауди А4" не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадала 30-летняя пассажирка. Женщину с диагнозом "полетравма, закрытая травма грудной клетки, множественные переломы ребер справа, перелом лопатки, переломовывих костей правого предплечья " госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU