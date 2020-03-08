Сергей Антошин пожелал брянским женщинам счастья и удачи

8 Март 2020 2020-03-08T12:27:47+03:00

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Дорогие бабушки и мамы, жены и дочери! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

Этот весенний праздник всегда отмечается с особой теплотой. С ним мы связываем надежды на лучшее. Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение к вам. Женщина освещает нам дорогу к новым свершениям. Ваши доброта и забота придает силы добиваться новых целей. Ваша мудрость помогает избегать ошибок.

8 Марта все без исключения мужчины спешат поздравить своих единственных и неповторимых, самых замечательных с праздником. Вас ждут искренние слова благодарности, поцелуи и подарки. Будет много цветов. Для тысяч брянских женщин партия ЛДПР приготовила праздничные букеты. Примите их от нас в знак любви и уважения с пожеланиями яркого весеннего настроения, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Пусть вашими спутниками всегда будут счастье и удача! Пусть каждый день вас радуют вниманием и заботой родные люди! Мы любим и ценим вас!

ИСТОЧНИК KP.RU