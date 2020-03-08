Брянского ветерана Бориса Шапошникова пригласили на юбилейный парад Победы в Москве

8 Март 2020 2020-03-08T12:22:19+03:00

Туда он отправится вместе с супругой Тамарой Ивановной

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Брянского ветерана Великой Отечественной войны Бориса Шапошникова пригласили на юбилейный парад Победы в Москве. На Красную площадь Борис Васильевич 9 мая отправится вместе с супругой Тамарой Ивановной. Об этом жена фронтовика рассказала корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске".

По словам Тамары Шапошниковой, они обязательно отправятся в Москву, если позволит здоровье. Ведь в этом году фронтовику исполняется 96 лет. А его супруге - 86.

Борис Шапошников - участник Сталинградской битвы. Сражался на Сталинградском, Южном, 1-ом Прибалтийском фронтах. День Победы встретил в Кенигсберге. Ветеран награжден орденом Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны и многими медалями. Является Почетным гражданином Брянска. Он вместе с женой активно участвует в ветеранской работе и постоянно встречается со школьниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU