2020-03-08T15:39:14+03:00
Общество

На кладбище в Локте упавшее дерево разрушило могилы

Родственников просят прийти и оценить ущерб
Мария Дедкова
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Фото: газета "Вестник"Фото: газета "Вестник"
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В Локте упавшее дерево разрушило могилы. Сообщение об этом появилось в соцсетях в группе местной газеты. Местные жители сообщили, что дерево повредило несколько надгробных плит и оград.

Родственников попросили прийти на место, оценить ущерб и привести в порядок захоронения.

Напомним, похожее происшествие случилось в селе Сачковичи. По словам селян, захоронения на кладбище пострадали при уборке деревьев. Предприниматель, который проводил рубку деревьев, пообещал восстановить разрушенные памятники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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