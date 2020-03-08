На кладбище в Локте упавшее дерево разрушило могилы

8 Март 2020 2020-03-08T15:39:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Локте упавшее дерево разрушило могилы. Сообщение об этом появилось в соцсетях в группе местной газеты. Местные жители сообщили, что дерево повредило несколько надгробных плит и оград.

Родственников попросили прийти на место, оценить ущерб и привести в порядок захоронения.

Напомним, похожее происшествие случилось в селе Сачковичи. По словам селян, захоронения на кладбище пострадали при уборке деревьев. Предприниматель, который проводил рубку деревьев, пообещал восстановить разрушенные памятники.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU