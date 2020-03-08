Борис Пайкин поздравил брянских женщин с 8 Марта

8 Март 2020 2020-03-08T11:00:52+03:00

Парламентарий поблагодарил всех женщин за мудрость, доброту, обаяние и терпение и пожелал им любви, много цветов, праздничного настроения, тепла и благополучия.

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Координатор Брянского регионального отделения ЛДПР, депутат Госдумы Борис Пайкин обратился к жительницам Брянской области с видеопоздравлением по случаю Международного женского дня.

«Замечательные, дорогие, уважаемые наши женщины! Вот и наступила весна. Все только и говорят о вашем празднике. Повсюду улыбки, музыка и тюльпаны. Это замечательный символ нежности Международного женского дня 8 Марта. Пусть их получат все: мамочки и сестры, возлюбленные и дочки. Я просто восхищаюсь вами. Вы храните тепло семейного очага, воспитываете детей, строите карьеру – одним словом, умницы!» - отметил Борис Пайкин.

Парламентарий поблагодарил всех женщин за мудрость, доброту, обаяние и терпение и пожелал им любви, много цветов, праздничного настроения, тепла и благополучия.

Поздравление с 8 Марта депутата Государственной Думы Бориса Пайкина.Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин поздравил женщин с Международным женским днем.

ИСТОЧНИК KP.RU