На праздниках в Брянске продолжается строительство дороги на улице Советской

8 Март 2020 2020-03-08T10:55:58+03:00

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В Брянске на праздниках продолжается строительство новой дороги по улице Советской. Снимки работ опубликовала городская администрация 7 марта. Рабочие продолжают прокладывать ливневку.

Кроме того, на объекте устанавливают опоры освещения. Эта работа выполнена на 80%. Установка светильников завершена на 60%.

К слову, дорожники формируют само полотно. Асфальт уложили на 35 %.

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ИСТОЧНИК KP.RU