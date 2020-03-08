На праздниках в Брянске продолжается строительство дороги на улице Советской
Рабочие делают ливневку
Ливневка готова на 70%.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на праздниках продолжается строительство новой дороги по улице Советской. Снимки работ опубликовала городская администрация 7 марта. Рабочие продолжают прокладывать ливневку.
Кроме того, на объекте устанавливают опоры освещения. Эта работа выполнена на 80%. Установка светильников завершена на 60%.
К слову, дорожники формируют само полотно. Асфальт уложили на 35 %.
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ИСТОЧНИК KP.RU